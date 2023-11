Reprodução O repórter revelou a vontade de investir em outra área em sua carreira artística

O repórter Márcio Canuto participou no segundo episódio da nova temporada do PodCringe, comandado por Michael Keller no canal do Domingo Espetacular no YouTube, e revelou o envolvimento de Marlene Mattos em sua carreira artística.



O jornalista relembrou alguns momentos de seu trabalho ao longe desses anos, como quando deu um golpe de judô e jogou Xuxa para o alto.

"É o desespero do repórter, né? Fui fazer a cobertura da última corrida de Fórmula 1 em Jacarepaguá (RJ)... E não tinha nada ainda. A Xuxa tinha acabado de terminar o show dela. Passei 10 minutos tentando convencer Xuxa e Marlene Mattos para que ela voltasse ao palco. Elas voltaram. E não sei que juízo foi - eu mandava bem no judô - dei um golpe nela, que subiu, voou para cima. Ela teve um momento de pânico, porque não esperava aquilo, né?", contou.

Além disso, Márcio Canuto confessou que também gostaria de ter apresentadora um programa de auditório. "Uma coisa que eu tinha vontade era fazer um programa de auditório na TV. A Marlene Mattos, uma vez que estava na Bandeirantes, me sondou para isso, como se fosse o substituto do Bolinha. Acho que ia dar certo... Foi a única coisa que realmente me faltou", admitiu.

"Quando pensei que tinha encerrado minha história, apareceu o convite da Record... E eu fui tão bem acolhido, tão bem recebido, que na hora que peguei o microfone parecia que já trabalhava aqui há 10 anos", concluiu, relembrando a cobertura do Campeonato Paulista de 2022 e 2023.

Por fim, reforçou que ainda quer estar perto do público: "Quero estar lá junto do povo... Me alimentar daquela energia e dar meu gás junto do povo".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko