Reprodução/Record Ana Hickmann apareceu ao vivo no Hoje em Dia nesta segunda-feira (13)





Ana Hickmann decidiu usar seu espaço ao vivo na Record para falar da violência doméstica sofrida no último sábado (11). Ao final do Hoje em Dia, a apresentadora deu seu primeiro depoimento público após registrar um Boletim de Ocorrência contra Alexandre Correa, seu marido, que a colocou contra a parede, a ameaçou e ainda pressionou seu braço com uma porta de correr, que a machucou.



"Queria agradecer o carinho e apoio de todo mundo. Está sendo um momento difícil para mim e para meu filho, minha família. Ainda não estou pronta para falar a respeito. Assim que estiver pronta, um pouco mais forte, eu prometo trazer tudo aquilo que está dentro do meu coração, de verdade, como sempre fui com todos", afirmou.

Ana Hickmann rompe silêncio sobre agressões que sofreu de seu marido pic.twitter.com/aD8xX3eUwc — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) November 13, 2023

Antes de entrar ao vivo, a apresentadora teve uma reunião com seus diretores para afirmar que estava apta para retornar ao trabalho, mesmo sendo protagonista de um escândalo que movimentou o noticiário nacional.

Ela gravou ações de merchandising antes de entrar no ar, e ainda fez algumas exigências aos chefes para tocar no assunto ao vivo no Hoje em Dia. O objetivo de Ana era não ampliar o sensacionalismo em cima do assunto, e para isso pediu que não fosse incluída nenhuma trilha sonora triste ou de suspense, e que nem mesmo as luzes do estúdio fossem alteradas durante seu depoimento.

Entenda a situação



Ana Hickamnn rompeu o silêncio e emitiu uma nota à imprensa, na qual admitiu ter protagonizado uma briga com seu marido, o empresário Alexandre Correa, na tarde de sábado (11) e precisou pedir socorro à Polícia Militar na cidade de Itu (SP), onde o casal vive em uma mansão. No boletim de ocorrência, consta que ela foi pressionada contra a parede, teve o braço machucado e ainda foi ameaçada.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado pela apresentadora do Hoje em Dia, da Record, publicado em primeira mão pelo portal g1, ela sofreu lesão corporal e violência doméstica, e por conta da agressão foi necessário passar por atendimento médico e colocar tipoia em um dos braços.

Segundo o documento, a Polícia foi acionada para ir à mansão de Ana na tarde de sábado, e ela explicou com detalhes a agressão sofrida pelo marido. Por volta das 15h30, a apresentadora relatou que estava na cozinha de sua casa com Alexandre e com o filho, de 10 anos, e os dois iniciaram uma discussão acalorada. O menino, assustado, até saiu do ambiente.

O Boletim de Ocorrência diz que Alexandre pressionou Ana contra a parede e ameaçou a dar cabeçadas nela. Mas a apresentadora conseguiu se desviar do marido e ir até a área externa da casa para pegar seu celular e acionar a Polícia. Neste momento, ele fechou rapidamente uma porta de correr, que pressionou e machucou o braço dela.