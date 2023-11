Reprodução João Hadad deu entrevista ao Fantástico neste domingo (12) sobre morte da assistente do Domingo Legal, do SBT

Namorado de Luana Andrade, modelo que morreu nesta semana após uma lipoaspiração no joelho, João Hadad revelou ao Fantástico, da Globo, que a moça tinha uma doença na região que a fez procurar um cirurgião plástico. A revelação foi feita nesse domingo (12).

De acordo com familiares, Luana tinha uma doença chamada Lipedema. A assistente de palco do programa Domingo Legal, no SBT, acusava de dores na região desde a adolescência. Segundo institutos, a doença atinge cerca de 5 milhões de brasileiras.

"Ela sempre foi muito cuidadosa, sempre pesquisou tudo bem. Ela tinha esse problema desde jovem, sempre incomodou muito desde quando tinha 13 anos", declarou Hadad.

A mãe de Luana também concedeu entrevista ao Fantástico e confirmou o fato. "Luana se amava muito, mas sempre se queixou desse problema, desde que conheço ela", disse. Além da lipoaspiração no joelho, a modelo fez correções no abdômen.

"Não houve questionamentos da minha parte. O que me passaram, o que eu percebi, é que foi uma fatalidade. Não dá para explicar", afirmou Hadad. "De uma coisa a gente tem certeza e a gente concorda: a Luana foi muito em paz", concluiu.

O namorado e a mãe de Luana autorizaram a doação dos órgãos de Luana Andrade, que já foram transplantados em outras pessoas. "Minha filha vive em outras pessoas", declarou.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho