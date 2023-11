Reprodução/ Britto Jr. TV Britto Jr. emitiu sua opinião sobre o caso de agressão de Alexandre Correa contra Ana Hickmann

Ex-colega de Ana Hickmann no Hoje em Dia, Britto Júnior decidiu opinar sobre o caso de agressão de Alexandre Correa contra a apresentadora. O jornalista disse estar decepcionado e constou que a postura do empresário sempre foi de proteção com a mulher. "A Ana era uma mina de ouro e, por isso, ele a defendia", pontuou em vídeo publicado em seu canal no YouTube nesse domingo (12).

Britto Jr. lembrou como os conheceu e deu detalhes das interações dos dois nos bastidores da Record. "Eu os conheci no ano de 2005, quando eu saí da Globo e fui contratado pela Record para comandar o Hoje em Dia. Sempre fui muito bem tratado por ambos --tanto pela Ana quanto pelo Alexandre Correa", explicou.

"E ficava evidente para todo mundo que o Alexandre fazia das tripas coração para proteger a Ana, fechar negócios em nome dela, organizar sua agenda, entrevistas e a repercussão do Hoje em Dia, que era grande", elogiou.

E seguiu: "O Alexandre Correa me passava a imagem de um cão de guarda da Ana Hickmann. Ele conversava com a direção da Record o que tinha que melhorar na apresentação dela, ele peitava os fofoqueiros da mídia que às vezes inventavam coisas que não existiam. O Ale nunca teve papas na língua, mas fazia bem o seu papel.", pontuou.

Britto ainda acrescentou que Alexandre dizia para quem quisesse ouvir que Ana era um produto. "Ela era tratada como seu produto. Ela tinha que estar sempre em forma, sempre bonita, não podia fugir do peso. Tinha que cuidar do seu visual, porque a Ana era uma mina de ouro e, por isso, ele a defendia com unhas e dentes. Fazendo o seu papel, repito aqui", reforçou.

O apresentador admitiu que não acompanha mais o que acontece entre o casal, mas percebeu que Correa se envolveu em controvérsias ao longo dos anos. "O Ale acabou se transformando em uma espécie de subpersonagem polêmico, porque a Ana era famosa, mas ele arrumou algumas confusões desnecessárias com a Chris Flores e também com a Adriane Galisteu. Aliás, situações já superadas, mas fica aquela coisa, né?", explicou.

Britto Jr. se mostrou chocado com o que aconteceu com a ex-colega. "É uma situação triste, desagradável, mas que tem acontecido muito no Brasil. Sinceramente, eu não esperava que entre pessoas ricas, finas, esclarecidas e inteligentes, isso também pudesse ocorrer", afirmou e questionou: "Seriam eles dois capazes, de cabeça fria, de superar esse episódio de agressão vivido neste fim de semana, na casa deles?", questionou.

O jornalista encerrou deixando no ar que pode haver um possível empecilho na relação dos dois: a parte comercial. "Mas quando evolui a ponto de virar agressão física, é porque aí está mais do que na hora de cada um tomar o seu próprio rumo. A não ser que, devido aos interesses comerciais, isso se torne muito complicado e prejudicial aos negócios de família. Tem gente que se aturar por causa dos negócios de família. Será este o caso?", concluiu.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho