Reprodução/Instagram O ator compartilhou o momento com seus seguidores nas redes sociais

O ator Hafþór Júlíus Björnsson, aclamado por seu papel em Game of Thrones, e sua esposa, Kelsey Henson, emocionaram os seguidores após anunciar que a filha deles nasceu sem vida. O casa tinha celebrado a gravidez ainda no mês passado, e foram pegos de surpresa com a notícia.



Nesta segunda-feira (10), Hafþór e Kelsey comunicaram seus fãs no Instagram sobre o acontecimento, além de compartilhar imagens do nascimento.

"É com grande pesar que anunciamos o nascimento da nossa filha, Grace Morgan Hafthorsdottir, nascida em 8 de novembro às 21 e meia semanas de gestação", escreveram.



"Depois de uma notável diminuição no movimento descobrimos que o coração dela tinha parado de bater. Palavras não podem descrever a nossa dor desta perda ou a nossa felicidade por podermos passar tempo com a nossa filha. Ela é absolutamente linda, com cílios e sobrancelhas loiros e com um pequeno sorriso para a mãe e o pai", continuaram.



"O amor que sentimos por ela é esmagador. O luto que sentimos estará conosco para sempre, mas o amor também. Todas as nossas esperanças e sonhos que tínhamos para ela foram tirados da gente, mas lei que estarei com ela novamente", lamentaram.



"O espírito dela viva através de nós e dos seus irmãos. Pedimos que respeitem a nossa privacidade neste momento em que choramos esta perda insuportável. Obrigada a todos por quaisquer palavras e apoio", concluíram.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko