Divulgação Filho de Renato Russo diz que polícia apura desvio de R$ 20 mi de empresa do Legião Urbana

O empresário Giuliano Manfredini, filho de Renato Russo (1960-1996), relatou à Justiça do Rio de Janeiro que a polícia investiga uma suspeita de desvio de cerca de R$ 20 milhões nas contas da Legião Urbana Produções Artísticas Ltda. A empresa foi criada pelo cantor em 1987, cinco anos após a formação da banda, para administrar seus direitos autorais, cuidar do licenciamento de obras e da produção de discos.





O inventário judicial devido a morte do artista transferiu todas as cotas de Renato para Giuliano, seu único herdeiro. As informações são da Folha de S.Paulo.

Giuliano afirma em documento enviado à Justiça no dia 24 de outubro, que uma auditoria revelou uma "situação caótica" nas contas da empresa e um prejuízo em torno de R$ 20 milhões, "por meio de desvios e dilapidações do patrimônio econômico e artístico deixados pelo artista Renato Russo".

"O exame revelou despesas irregularmente contabilizadas como ‘reembolso de caixa’, sem nenhuma outra informação que pudesse revelar efetivamente o destino dos valores ocultados sob a referida rubrica", relatou à Justiça.

* Texto de Lívia Carvalho

