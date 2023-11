Reprodução/Instagram O casal esteve em um dos desfiles da São Paulo Fashion Week

O escritor Leandro Karnal e o cantor Vitor Fadul fizeram uma aparição pública rara na primeira fila do desfile da São Paulo Fashion Week, no Shopping Iguatemi, na última quarta-feira (8).



O casal está junto há quatro anos e estava acompanhado de Gabriela Prioli, com quem também posou para fotos. Os três foram conferir o desfile de Thiago Mansur, marido da jornalista.



"Vou fazer o que eu já faço em casa, que é apreciar essa beleza maravilhosa, mas vestindo um trabalho manual brasileira repleto de sustentabilidade", brincou.



Em fevereiro deste ano, Karnal comemorou 60 anos e recebeu uma homenagem do marido: "Meu amor lindo, hoje, dia 1 de fevereiro, é o seu aniversário. Que privilégio o meu ser parte da sua vida, tê-lo comigo todos os dias. Nesses últimos anos pude ver, sentir e viver com a pessoa mais linda desse mundo. Em todos os sentidos. O sentimento que tenho é simplesmente lindo. Quando meus olhos se encontram aos teus, quando penso em você, sinto um carinho tranquilo, sincero e em paz! … Tão profundo! … sentimento do qual, nessa vida, eu só senti e apenas sinto por você".



"Amo sentir o que sinto. Sou grato, muito grato a Deus; a vida que nos une e me faz conhecer o sentimento mais belo que eu já senti: o amor! Você é o amor da minha vida e eu te amo mais-que-tudo; amo-o ao ponto de chorar de emoção por tamanho sentimento. A razão e o conhecimento dizem que tenho 1,68 de altura, porém, quando tento medir em tamanho o amor que há em um tão pequeno ser, percebo-me grande. Imenso… Gigante! Do tamanho que compõe todo o universo cúbico em sua eterna expansão… Estou em todos os lugares e formo tudo o que existe, para além do conhecimento e compreensão humana, através do meu amor, o amor que sinto por você", acrescentou.

"Obrigado, Leandro Karnal, meu marido — o meu amor mais lindo —, por ser especial em tamanha perspectiva excelsa. Tamanho supremo é onisciente em mim que me faz compreender que posso, do nada, criar tudo. Obrigado, obrigado e obrigado por existir. Por estar nesse mundo. Pelo encontro. Pela vida. Por me ensinar. Por rir e chorar. Por ser parte de mim e permitir que eu tenha me tornado parte de você. Você é eterno em mim e eu sou eterno em você", finalizou.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko