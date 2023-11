Reprodução/Instagram O ator revelou mais detalhes de sua nova residência

O ator Arthur Aguiar mostrou detalhes de sua nova mansão localizada no interior de São Paulo, para a qual se mudou no início deste mês. Na manhã desta quarta-feira (24), o cantor mostrou como é a área externa da residência e desabafou: "Acho que nunca vou me acostumar com essa vista".



No vídeo publicado por Arthur em seu Instagram, é possível ver a cortina de seu quarto subindo e mostrando o jardim, com muito verde, piscina e espreguiçadeiras.

O cantor mostrou mais detalhes do interior da casa, que conta com cores branca, preta e cinza, além de móveis de madeira.

Nos últimos dias, o ator já havia dado alguns spoilers de como seria sua nova casa. Além da área de lazer, a residência conta com uma casinha para sua filha Sophia, fruto de seu relacionamento com Maíra Cardi.

Reprodução/Instagram O ator publicou mais imagens e vídeos de sua mansão





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko