Reprodução A apresentadora comentou sobre a morte da ex-participante do reality show

A apresentadora Adriane Galisteu, que comandou o Power Couple Brasil 6, edição que Luana Andrade integrou no ano passado, lamentou a morte da assistente de palco, nesta terça-feira (7), aos 29 anos.



"Meu Deus do céu não posso acreditar!!!!! Meu coração está dilacerado!!!!! Meus mais profundos sentimento a família, aos amigos e ao João Hadad", comentou na última publicação de Luana.

A modelo era formada em Publicidade e Propaganda e trabalhava como assistente de palco do Domingo Legal, no SBT. Além disso, participou do reality show da Record ao lado de seu noivo João Hadad, que ganhou notoriedade após participar do De Férias com o Ex.

A notícia de sua morte surgiu na manhã desta terça-feira (7) após um comunicado de sua assessoria de imprensa: "É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento da nossa querida assessorada Luana Andrade. Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos".

O empresário Luiz Amaral e o atleta Gabriel Medina comentaram sobre a morte de uma amiga e revelaram que seria decorrente de um procedimento estético. De acordo com um dos empresários de Luana, a modelo sofreu quatro paradas cardíacas depois de iniciar uma lipoaspiração.

"Ela internou para fazer uma lipo. Estava tudo bem, com um dos profissionais mais conceituados do mercado, e aí aconteceu essa fatalidade. Ela veio a ter a parada cardíaca no meio do procedimento", revelou ao iG Gente.

"Ela teve a primeira e reanimaram. Teve a segunda, ficou tudo bem. Teve a terceira, ficou tudo bem. E teve a quarta, que foi na madrugada. Ela estava fazendo a lipo e aconteceu a fatalidade de ter as quatro paradas", acrescentou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko