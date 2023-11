Reprodução/Instagram A jornalista desabafou sobre a situação envolvendo uma participante do reality show

Mesmo após deixar A Fazenda 15, Rachel Sheherazade continua acompanhando os acontecimentos do reality show. No último domingo (5), seus amigos de confinamento Kally Fonseca, Lucas Souza e Jaquelline Grohalski se envolveram em uma discussão e desapontaram a jornalista.



De acordo com Shehrazade, ela estaria chateada com Kally após a cantora optar por se afastar dos amigos para se juntar ao grupo Paiol.

"Muita gente pedindo pra eu comentar sobre a situação da Kally. Como qualquer pessoa, eu também fico muito triste e decepcionada quando amigos meus entram em embate, discutem e até cortam relações. Que amigo não ficaria chateado com essa situação?", disparou.

"Eu fiquei superchateada, fiquei supertriste em ver as meninas cada uma de um lado, em ver que a Kally tomou a decisão de seguir o Paiol, que não acho que é um grupo que vai abraçá-la como nós a abraçamos", acrescentou.

Entretanto, Rachel garantiu que a cantora é uma mulher adulta e livre para tomar suas próprias decisões: "Ela é autônoma pra tomar suas decisões e cabe a mim, como amiga, respeitar. Vou abraçá-la aqui fora, sim. Porque é minha amiga, independentemente do jogo que ela tomar lá dentro, das escolhas que ela fizer lá dentro. Só tenho a lamentar, mas eu não posso nunca xingar, menosprezar a Kally. Isso eu jamais farei, não é de mim, não é da minha índole".

"Mas continua a minha torcida pelo autêntico grupo Pôr do Sol. Espero que eles acordem, que abram os olhos para os perigos que os rondam, pras falsidades que estão ali próximas. Mas muita coisa vai rolar, como eu falei, e muitas máscaras vão cair, estão caindo, como a própria Nadja costuma dizer. O Brasil tá vendo", disse.

"Respeito as torcidas de todos os integrantes, mas vou continuar dando minha opinião com respeito. Todos têm igual direito de estar lá, brigando pelo prêmio, mas eu tenho as minhas concepções, os meus valores e minha torcida já definida. Eu saí de A Fazenda, mas A Fazenda não saiu de mim, continuo opinando. Até porque eu tenho contrato com a Record até o fim do ano, até o fim da Fazenda. Estarei ligada nesse programa até o fim", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

