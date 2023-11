A Fazenda: Inimigos do público despencam e perdem seguidores; ranking

Abre: O público já elegeu os vilões de A Fazenda 15: os integrantes do Paiol. Cezar Black e Shayan Haghbin seguem despencando no número de seguidores, e agora Kally Fonseca entrou no mesmo processo, já que se uniu ao grupo detestado pela audiência. Mas eles não são os únicos. Nadja Pessoa também perdeu a vice-liderança. Veja o ranking completo e atualizado de quem subiu e desceu no número de seguidores no Instagram: