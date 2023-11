Gabriel Perline e Reprodução/Instagram Wanessa de Fátima e Marrone circularam de mãos dadas em festival





O sertanejo Marrone abriu a primeira noite de shows no Caldas Country Festival ao lado de seu parceiro, Bruno, nesta sexta-feira (3), mas os comentários sobre o cantor se deram por seu exibicionismo nos bastidores. Ele fez questão de circular de mãos dadas com uma "morena misteriosa" e não escondeu de ninguém que se tratava de sua nova namorada.







A jovem, bastante tímida, evitou falar com a imprensa e tentou tapar o rosto quando foi fotografada, mostrando-se visivelmente desconfortável com a situação. Mas este colunista que vos escreve descobriu a identidade da moça: ela se chama Wanessa de Fátima, e é do interior de Minas Gerais.

Agora, um detalhe importante é que ela acabou de completar 18 anos. E Marrone faz aniversário em 9 de novembro, e passará a ter 58. Embora seu Instagram seja bloqueado e tenha menos de 10 mil seguidores acompanhando suas atualizações, tivemos acesso à página e vimos que ela postou uma foto celebrando seu aniversário no final de agosto, com balões gigantes indicando a idade.



Na descrição do perfil, também há o indicativo de sua idade (18y), seu signo (leonina) e a frase "Para Deus nada é impossível". Além de uma afirmação de que nasceu em Minas Gerais.

Bruno e Marrone foram os primeiros a se apresentar na arena do festival, e assim que o show acabou Bruno correu para o camarim, pegou suas coisas e vazou do local. Já Marrone quis ficar para curtir o show de Ana Castela da frisa de um camarote exclusivo, anexo ao palco. E obviamente sua acompanhante estava ao seu lado a todo instante.

Ele chegou a abraçá-la por trás, trocou algumas carícias e conversas ao pé do ouvido. Fizemos alguns registros destes momentos de romance. Veja nas imagens abaixo:

Gabriel Perline Wanessa de Fátima e Marrone curtindo show de Ana Castela





Vale lembrar que até poucos meses, Marrone estava namorando a assessora Ana Paula Farfalla. Em 12 de junho, no Dia dos Namorados, ele até fez uma publicação romântica com a ex-parceira, mas o término rolou pouco tempo depois. Eles estavam juntos no período em que ele decidiu fazer procedimentos estéticos e cirurgias no rosto para melhorar a aparência.

O colunista Leo Dias chegou a publicar que o sertanejo estava ensaiando uma reconciliação com outra ex-namorada, a nutricionista Fernanda Di Lima, que em agosto voltou a ser vista em sua companhia, mas pelo visto o romance subiu no telhado novamente.

Com a nova acompanhante, Marrone engatou o romance há menos de um mês. Mas ele não quis falar absolutamente nada sobre a moça, apenas frisou que está feliz. "O coração tá batendo", disse ele quando questionado sobre o campo sentimental. Então tá.