O público, pelo bem ou pelo mal, não assistiu ao quadro Sofazenda na noite de quinta-feira (2) em A Fazenda 15. Adriane Galisteu disse ao vivo que o excesso de brigas no confinamento impediu a exibição do humorístico liderado por Carioca, o que levou a direção a adiar para hoje (3). Mas a verdade, caro leitor, é bem diferente. A coluna descobriu que Kamila Simioni se desentendeu com o comediante, abandonou a gravação e não houve Cristo que a fizesse ceder para retomar o trabalho.







Como este colunista que vos escreve está em Caldas Novas (GO), cobrindo o Caldas Country Festival, não assisti ao episódio de ontem, que culminou na eliminação de Jenny Miranda. Mas recebi uma mensagem de uma fonte ultraconfiável dizendo que o quadro de humor havia sido suspenso, e que o motivo era o piti da empresária nos bastidores. A informação adicional que tive era que outros colegas estavam em posse da mesma informação, e me aconselhou a ser ágil.

Estava no meio do show do sertanejo Luan Pereira, sem condições de apurar mais detalhes no momento, e fui ao Twitter lançar a fofoca que acabara de receber. Veja o que postei (e aproveite para me seguir por lá também):

Rapidamente o assunto proliferou e diversas páginas de fofocas no Instagram replicaram. Os queridos Tati e Marcelo, da WebTVBrasileira, estavam ao vivo no YouTube pedindo mais informações, mas o sinal de internet e toda a confusão do show me impediu de falar de uma maneira decente com eles.

Mas vamos aos fatos. Hoje, horas depois de postar a fofoca no Twitter, eis que Simioni participou do programa Selfie Service, apresentado por Lucas Selfie. E uma das pessoas que acompanhavam a live questionou se era verdade que ela e Carioca haviam discutido. Sem graça com o questionamento, ela simplesmente não respondeu e pediu para que partissem para a próxima pergunta.

Ou seja, Simioni confirmou, sem dizer nada, que houve um forte estresse entre ela e Carioca na última quarta-feira (1º), dia em que é gravado o Porteiro Cast, um dos quadros do Sofazenda. Outro detalhe que não havia sido revelado até agora era a causa do desentendimento. E como estava apenas esperando mais tempo para me inocentar das acusações de ter propagado fake news (que vieram de alguns haters e fãs da empresária), te conto o que rolou.

Carioca costuma fazer diversas piadas com o eliminado da semana no Porteiro Cast. E com Simioni, ele achou que caberia tirar sarro com o fato da empresária ter ficado nacionalmente famosa por ser amante de Tony Salles. E as puladas de cerca terem rolado bem no período em que Scheila Carvalho estava confinada em A Fazenda.

Sobre este assunto, Simioni já disse por diversas vezes que não quer trazê-lo à tona novamente. Ela compreendeu que seus erros causaram muito sofrimento à ex-morena do É o Tchan, e por respeito a ela não quer mais ressuscitar o que rolou no passado.

Mas Carioca insistiu na piada. Simioni se irritou profundamente e disse que não admitia ser desrespeitada. Ela levantou da mesa, abandonou a gravação e foi abordada por produtores, que tentaram convencê-la a reconsiderar a zoeira para retomar a conclusão do quadro. Mas a empresária se manteve firme e irredutível. Conclusão: não houve finalização do Sofazenda, e o quadro não foi exibido.

Ainda no Selfie Service de hoje, Simioni elogiou Lucas Selfie por fazer um humor respeitoso. "A gente ter que ser tratado de uma digna e humana. E o humor sátiro, que doi, não é um humor bacana, principalmente para quem já está nessa situação psicológica e emocional", disse ela na live.