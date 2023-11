Corpo de Bombeiros/Reprodução Redes Sociais Acidente em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis, mata cantor de 23 anos

Responsável pela voz na música Carregar Meu Coração, lançada em 2022, o cantor Denner Chiodi Baumann, de 23 anos, morreu ao cair de uma ribanceira em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis (SC). O acidente ocorreu na quarta-feira (1º) de madrugada, mas o corpo só foi retirado do local 12 horas depois por conta do difícil acesso à área. De acordo com os bombeiros, o veículo caiu a cerca de 50 metros da via. A dinâmica da colisão não foi detalhada.

"Um talento em ascensão", conforme descrito por um amigo nas redes sociais, o morador de Camboriú no Litoral Norte, conduzia um buggy, na BR-282, quando o carro saiu da pista e despencou, segundo os bombeiros.

Descrito como um rapaz divertido, humilde e talentoso por amigos nas redes sociais, Baumann chegou a se apresentar com a dupla Fernando e Sorocaba em um show em Indaial, no Vale do Itajaí, há cinco anos.

"Que Deus te receba em sua glória. Você era um talento em ascensão, vai fazer muita falta", escreveu um amigo nas redes sociais. "Não dá para acreditar que chegou sua hora. Um homem de coração enorme", afirmou outro.

* Texto de Lívia Carvalho

