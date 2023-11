Reprodução O ex-militar contará detalhes do segredo dito pelos demais peões

A manhã desta quinta-feira (2) em A Fazenda 15 foi extremamente movimentada, e um tal segredo de Lucas Souza voltou a ser pauta entre os peões. Ao longo do confinamento, Kally Fonseca e Cariúcha ameaçaram revelar a confidência envolvendo o ex-marido de Jojo Todynho.





Cariúcha e Lucas Souza se desentenderam diversas vezes no reality show, e a funkeira o ameaçava dizendo que revelaria um segredo sobre a vida pessoal do ex-militar. Durante a primeira votação de A Fazenda 15, Cariúcha deixou claro que tinha informações confidenciais sobre Lucas: "Se eu decidir trazer à tona informações sobre ele, posso acabar com tudo"

E essa não foi a única vez que Cariúcha usou isso contra Lucas. Em outro dia, a peoa provocou seu rival quando todos estavam reunidos na sala. "Eu posso acabar com tudo, hein? Eu posso acabar com tudo!".

Já nesta semana, Shay em uma conversa com Cezar Black, Alícia X e Kally afirmou que sabia algo sobre o rapaz por ter contato com o assessor de imprensa dele. "Conheço ele lá fora. Não gosto de falar, não gosto de levantar as coisas, mas se eu abrir minha boca, eu sei mais da metade que você sabe", declarou.

"Se ela abrir a boca sobre ele, ele tá fodido com toda a estratégia que ele montou lá fora e tá trazendo aqui para o jogo, e se o povo daqui for um pouco inteligente, vai perceber", completou sobre Kally.

"Não vai ser coisas que sei de alguém que vou estar expondo aqui dentro. Tenho personalidade própria, sei o que quero, escuto, eu observo tudo, e não é mensagem do além que vai decidir o que farei aqui dentro", concluiu a cantora.

