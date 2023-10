Instagram Diego Alemão no Los Angeles Brazilian Film Festival

Após ter sido preso por porte ilegal de arma no Brasil, Diego Alemão está em processo de reinserção social e, para isso, divide o tempo internado numa clínica de realibilitação nos Estados Unidos e dando aulas como professor de jiu-jitsu para crianças. O advogado do ex-BBB, Jefrrey Chiquini, afirma que o trabalho social contribui com o objetivo do rapaz de se curar do vício em drogas. "Os médicos também autorizaram o contato social supervisionado, para que ele possa fazer essa reinserção na sociedade longe das drogas", contou ao Gshow.

Inclusive, uma semana após chegar nos Estados Unidos para continuar seu tratamento de desintoxicação, Alemão foi um dos convidados do Los Angeles Brazilian Film Festival, considerado o maior festival de cinema brasileiro nos Estados Unidos, na noite da última quinta-feira (26).

A presença do campeão do BBB 7 no local gerou estranhamento já que ele estaria fazendo tratamento para se livrar do uso de substâncias químicas e de depressão. De acordo com Jeffrey, a participação faz parte do tratamento, para que ele volte à vida normal aos poucos, sem o contato de substâncias ilíticas.

"Ele tem a supervisão da irmã, de amigos e dos profissionais da clínica", assegurou o advogado. Alemão ainda não tem previsão de volta para o Brasil. De acordo com Chiquini, tudo vai depender da liberação dos médicos que estão coordenando o tratamento.

Relembre o caso

Diego Gasques, conhecido como Diego Alemão, foi preso na madrugada de 26 de setembro, no Rio de Janeiro, por porte ilegal de arma. Após a Polícia Militar ser acionada após denúncia de "um homem aparentemente alterado" na esquina das ruas Visconde de Pirajá e Gomes Carneiro, em Ipanema. O campeão do BBB 7 foi liberado da delegacia após pagar fiança de R$ 4 mil.

O ex-BBB ameaçou pessoas no local com uma arma e embarcou em um táxi na sequência. Diego possuía um revólver calibre 32 e oito munições escondidos sob o banco de trás do carro. Após discutir com jornalistas e se mostrar visivelmente alterado após a prisão, Diego foi submetido à reabilitação por 16 dias internado no Brasil.

