Reprodução A apresentadora confundiu o nome da cantora ao vivo

A apresentadora Ana Maria Braga cometeu uma gafe ao vivo no Mais Você nesta quinta-feira (19), após chamar a cantora Daniela Mercury de Ivete Sangalo. As duas comentavam sobre a amizade entre as artistas e a participação de Ivete na comemoração de 40 anos de carreira de Daniela, quando a apresentadora chamou a artista pelo nome errado.



A situação passou até que despercebida, mas Ana Maria não escondeu o riso ao perceber a confusão. "São 24 anos do Mais Você e 30 anos de O Canto da Cidade. Muita festa!", disse a cantora ao se dirigir ao palco. "Vai lá, Ivete Sangalo!", comemorou a apresentadora.

Com isso, Ana Maria caiu na gargalhada e continuou o programa normalmente. Durante o bate-papo matinal, a apresentadora revelou que Daniela já se hospedou em sua mansão em São Paulo enquanto seu apartamento estava reformando.

"A baiana se mudou para São Paulo uma época, era minha vizinha no Parque Burle Marx. Da minha janela eu via a janela dela", explicou. "A gente tomou café juntas algumas vezes, botamos os assuntos em dia", esclareceu a cantora.

"Ela reformou o apartamento e não dava para ficar na casa dela, aí ela falou: 'Posso ter um pouso aí?'. Aí ela foi minha hóspede, ela e o maridão na época", detalhou Ana.

"Vocês não estão entendendo! Eu comi paella, foi um luxo! Imagina estar com Ana Maria cozinhando, dengando ...", disse Daniela, aos risos.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko