Reprodução Diogo Bandeira participou de comerciais e fez pontas em novelas como "Vira Lata" e "Malhação"

Ex-ator mirim, Diogo Bandeira foi responsável por ser o primeiro par romântico de Deborah Secco na televisão, mas hoje se encontra em uma profissão bem diferente. Aos 42 anos, o médico veterinário pode ser lembrado pela sua participação em comerciais, e também por realizar pontas em grandes novelas. Mas uma curiosidade bem marcante de seus anos de atuação foi ter sido a pessoa com quem a atriz deu seu primeiro beijo profissional.

A cena marcante aconteceu em 1994, na série Confissões de Adolescente, produção em que Deborah, com apenas 14 anos, deu seu primeiro beijo na TV em Diogo, na época com 12. No mesmo ano, o ator ainda interpretaria Edson Celulari na pré-adolescência na primeira fase da novela Fera Ferida, escolhido devido à semelhança com o galã, intérprete de Raimundo Flamel.



Bandeira ainda participou de comerciais e fez pontas em novelas como Vira Lata e Malhação. Mas acabou tomando outros rumos. Em seu Instagram é possível perceber que o ex-ator mirim é apaixonado por animais, e atua como Médico Veterinário -- longe dos holofotes.



"Nunca tinha feito nada na área e nem imaginava estar na TV. Minha mãe resolveu fez um book e entrei numa agência. Por coincidência estavam procurando um menino parecido com o Edson Celulari. Foi tudo rápido, na semana seguinte eu estava na globo fazendo testes para 'Fera ferida'... Foi uma fase muito boa, gostava bastante e tenho saudades", disse em entrevista ao perfil Circo Eletrônico no Instagram.





* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho