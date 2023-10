Reprodução/Instagram A atriz revelou mais detalhes da cirurgia de retirada do nódulo da mama

A atriz Sophia Valverde surpreendeu seus seguidores na última terça-feira (17) ao revelar que retirou um nódulo da mama aos 16 anos. Além do relato, a artista ainda alertou às mulheres com relação ao câncer de mama.



Por conta da campanha Outubro Rosa, que busca a conscientização do câncer de mama, Sophia contou mais detalhes do momento em que descobriu um nódulo no seio.

"No réveillon de 2021 para 2022, eu estava no Rio de Janeiro e passando protetor solar, percebi que tinha um caroço no meu peito esquerdo do tamanho de uma bolinha de gude. Assim que voltei pra SP, procurei um mastologista pra saber o que poderia ser", afirmou.

"Em fevereiro de 2022 fiz um exame punção e como o nódulo continuava a crescer, foi indicada a cirurgia para a retirada. Então em Maio de 2022, fiz a retirada do nódulo que já estava com 6 centímetros, era igual a uma bola de tênis. Ainda com 16 anos, tive um nódulo, que graças a Deus era apenas um Fibroadenoma: um tumor de mama não cancerígeno que ocorre mais frequentemente em mulheres jovens", acrescentou.

"E venho aqui para dizer que é super importante todos estarem juntos no Outubro Rosa, que tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade", finalizou.

A atriz ainda alertou seus seguidores: "Vamos nos cuidar! E repassem para todos sobre a necessidade de se cuidar! A detecção precoce pode salvar a sua vida".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko