Em seu podcast A Coach, o jornalista Chico Felitti investiga o passado da modelo Kat Torres, que se tornou um dos assuntos mais comentados em 2022, quando foi acusada de tráfico internacional de humanos e de manter pessoas em condições análogas à escrevidão nos Estados Unidos. No quinto episódio da série, o escritor descobriu que até mesmo o youtuber Whindersson Nunes foi alvo da coach e quase se tornou uma de suas vítimas.





Apesar de estar presa Complexo Penitenciário Santo Expedito, em Bangu, no Rio de Janeiro, a influenciadora digital continua sendo o motivo de muitos questionamentos. Com isso, o jornalista Chico Felitti, lançou o podcast A Coach, onde investiga mais desdobramentos dessa história.

No quinto episódio, intitulado A Autora, é apresentadora como a modelo Kat Torres entrou em contato novamente com a editora Matrix, responsável pelo lançamento de seu livro A Voz, após o youtuber Whindersson Nunes perder seu filho.

O influenciador estava em um relacionamento com Maria Lina, quando anunciou a morte de João Miguel dois dias após o nascimento, no dia 31 de maio de 2021.

"Oi Paulo, te mandei lá no whats e vou copiar aqui pra você ler mais rápido, já que a manchete é urgente sempre e o quanto mais rápido postarmos, melhor. Vim falar com você sobre o caso que aconteceu com o filho do Whindersson, eu mandei pra minha assessoria de imprensa e vou mandar pra vocês também porque é uma grande chance de promover meu nome e o livro A Voz", disse no e-mail a Paulo Tadeu, dono da editora.

Com isso, Kat Torres achou que esse momento de sensibilidade do youtuber seria uma ótima forma de promover seu livro e convertê-lo. "Eu falei pra ela, é um livro antigo e já não está mais nas livrarias, não adianta eu gastar uma bala nesse sentido", explicou.

Em setembro deste ano, a coluna entrevistou Chico Felitti para entender mais sobre a série A Coach. Após o sucesso de A Mulher da Casa Abandonada, o jornalista passou a investigar a vida de Kat Torres, e a cada episódio mostra mais detalhes de seu passado.

