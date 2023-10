Reprodução/Instagram A atriz comentou sobre o preconceito sofrido após ganhar peso

A atriz Valentina Francavilla publicou um vídeo mostrando as mudanças que sofreu em seu corpo após ganhar peso, e relatou que tem recebido inúmeras mensagens de ódio. "Quando fiquei gorda, passei a entender o que é preconceito", revelou.



À Quem, a ex-participante de A Fazenda explicou como está com tudo isso: Há muita pressão nas redes sociais. Recebo mensagens de gente que me xinga. Me chamam de gorda, baleia, horrorosa... Nunca tinha vivido preconceito. Quando fiquei gorda, passei a entender o que é preconceito. Li e escutei muitos comentários gordofóbicos".

Valentina inclusive evitava postar fotos de seu corpo, mas entendeu que não precisava mais se esconder. "É importante saber: se aceitar é poder ser feliz. Quando sua energia está boa, você emana isso, ninguém vai te abalar", acrescentou.

Para quem não se lembra, a modelo já foi capa da Playboy em 2012, e disse que sente muita pressão para voltar ao corpo antigo. "Outro dia, li um cara que escreveu: 'O tempo é cruel mesmo, hein? Agora, está um lixo'. Se a pessoa não está com o emocional em dia, ao ler uma mensagem dessas... Já era. Quem não tem estrutura emocional, se acaba", lembrou.

Apesar disso, a atriz ainda recebe comentários positivos de seus seguidores. "Recebo mensagens de gente que me xinga, que me detona. Eu evito ficar lendo, mas sei que também há muita gente que sai em minha defesa. Peço para que não briguem por mim. Mesmo assim, as pessoas vão me defender. É um carinho muito bonitinho e genuíno", afirmou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko