Reprodução/Instagram O filho de Fausto Silva estará no comando de uma nova atração na Band

João Guilherme Silva, filho de Fausto Silva, está prestes a estrear seu programa solo na Band e acaba de fazer um anúncio: há uma vaga de trabalho disponível para integrar o elenco do Programa do João. O único pré-requisito é que as candidatas sejam mulheres. "Já tem muito homem aqui", explicou.





A coluna está na coletiva de imprensa do programa, realizada na tarde desta segunda-feira (15) no Teatro Itália, localizado no centro de São Paulo, onde a atração será gravada. E o filho de Faustão explicou o motivo.

"Existem muitos homens aqui, como vocês estão vendo. Tem eu, eles (diretores), o grupo Serial Funkers, e está faltando uma mulher. A vaga está aberta. É só mandar o material para nós que vamos avaliar pelas redes sociais", explicou João Silva.



O filho do apresentador esteve no comando dos últimos episódios do Faustão na Band, após o fim de seu contrato com a emissora. Em maio deste ano, João já passou a comandar a atração no lugar de seu pai, e conquistou diversos fãs. Com isso, a estreia de seu programa no próximo sábado (21), é aguardada pelos telespectadores.