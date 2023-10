A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 16 a 20/10

Quarta-feira, 18 de outubro

Julieta entrega comida no Residencial Verona e Karen e Alex a flagram; eles a obrigam a pagar um castigo. Trapaça chega em casa e se depara com Pedalzera e os rivais todos reunidos. No treino, Mauro pede para Mariana pegar leve na aula experimental de Domitila, mas na verdade, Mariana perde o combate com a novata. Julieta vira gandula do jogo de tênis de Romeu como prenda. Chilique, Fê Dengosa e Muke chegam a um veredito sobre o futuro de Trapaça no grupo. Karen manda um vídeo para Lívia de Julieta pegando bolinhas na quadra. As crianças do Lado Vila invadem a quadra do Residencial Verona e afirmam que os rivais não podem dar castigo sem o consenso deles.