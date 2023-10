Reprodução O diretor de auditório do SBT recebeu alta do hospital

Na última quinta-feira (12), Gonçalo Roque, diretor de auditório, assistente de palco do SBT retornou à sua casa após receber alta hospitalar. O fiel escudeiro de Silvio Santos permaneceu 12 dias internado, mas foi liberado justamente no Dia da Nossa Senhora Aparecida: "É muito devoto a ela e ele vai conseguir", explicou sua esposa Janilda Nogueira.

À coluna, Janilda Nogueira comentou sobre a notícia. "Bora pra casa que eu tô morrendo de saudade da minha casa. 12 dias no hospital, né? Consegui ir uma vez só lá correndo pegar umas roupas e voltar", disse.

"Agora, graças a Deus, que a nossa Senhora da Aparecida que dê muita saúde pro Roque, é muito devoto a ela e ele vai conseguir", acrescentou.

Nos vídeos exclusivos obtidos pela coluna, Roque aparece acompanhado de uma enfermeira saindo do hospital ao lado de sua esposa. O diretor de auditório entrou em um carro do SBT que o encaminhou até sua casa.

Roque, do SBT, recebe alta após 12 dias internado em SP pic.twitter.com/BDfdRiHlRY — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) October 13, 2023





No início de outubro, o assistente de palco do SBT foi internado na UTI do Hospital São Luiz, no bairro do Itaim, em São Paulo, após ser levado inconsciente até o local. Após uma bateria de exames, Roque foi diagnosticado com Covid-19.



Já no dia 10 de outubro, o diretor de auditório passou por um procedimento de cateterismo após apresentar uma piora no quadro clínico. "Achamos que ontem iríamos para casa, depois do último exame que ele fez. Certeza que não ia dar em nada. Mas não foi bem o que pensamos. Deu um probleminha no coração. Agora ele se encontra na UTI novamente, teve outro desmaio, mas está sobre controle fazendo todos os procedimentos", explicou Janilda.

Após dois dias, Roque pode retornar para sua casa. Entretanto, essa não foi a primeira vez que o auxiliar de Silvio Santos é internado. No início desse ano, ele sofreu uma queda no condomínio onde mora e machucou gravemente o braço.

Em 2017, ficou internado cerca de 30 dias para tratar uma bronquite, e depois foi diagnosticado com hidrocefalia. Com isso, passou por uma cirurgia para implantar uma válvula em sua cabeça para drenar líquido.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko