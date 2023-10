Reprodução/RecordTV Um pedaço de míssil quase atingiu a casa onde a repórter Denise Odorissi mora

Um enorme pedaço de míssil caiu a apenas "12 passos" de distância da casa da repórter Denise Odororissi, em Israel. A situação foi exibida em uma reportagem sobre o conflito israelo-palestino exibido no Fala Brasil na manhã dessa quarta-feira (11). A matéria mostra a tensão dos habitante debaixo de um viaduto após ouvirem o som da sirene. Após o ataque, os profissionais vão atrás da polícia para encontrar os estilhaços do foguete, vindo da Faixa de Gaza. E é então que a grande surpresa acontece.

Acompanhada da jornalista Tamara Schipper e do cinegrafista Victor Palatnik, Denise mostra, bastante emocionada, o estilhaço de grande foguete no chão próximo à sua casa. "Gente, eu não tô acreditando", exclamou.

Segundo as autoridades locais, não houve feridos ou danos graves no prédio onde mora a repórter da Record, tampouco nos edifícios vizinhos. Desde o início da guerra, foguetes como esse estão sendo lançados da Faixa de Gaza, deixando rastros de mortes e feridos.

Após entrada ao vivo no Fala Brasil, a equipe ainda experenciou o soar da sirene sem qualquer refúgio: "Hoje, a sirene nos pegou no meio da estrada e não tinha nenhum lugar fechado para nos abrigarmos. Saímos do carro e deitamos no chão, protegendo a cabeça. Quando a sirene acaba, precisamos esperar o 'bum', que é o som do Iron Dome destruindo o foguete no céu, e mais uns 15 segundos para caírem os estilhaços", escreveu Denise na manhã desta quarta-feira (11).

Agora há pouco, a TV pública israelense atualizou o número de mortos. Em Israel já são 1.200, e 900 na faixa de Gaza.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho