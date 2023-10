Reprodução/Instagram As atitudes de Cariúcha em A Fazenda também não foram aprovadas pela empresa

Cariúcha está confinada em A Fazenda 15, mas já está perdendo os contratos com marcas em que atuava como garota-propaganda antes de sua entrada do reality show. Os comentários homofóbicos e atitudes agressivas da peoa não repercutiram bem fora do programa, e a marca Heinz acaba de rescindir o contrato com a peoa. Inclusive já apagou todas as publicações que traziam a funkeira em suas redes sociais.



Ainda neste ano, a Cariúcha firmou uma parceria com a marca de produtos alimentícios. Na época, a empresa lançou a edição limitada Meme No Rótulo, onde as embalagens vinham com frases marcantes de diferentes artistas.

Entre eles, Cariúcha foi homenageada com o slogan "Sou toda natural, bonita pra caramba", meme que a tornou conhecida. "Eu achei uma delícia ver uma frase minha que ficou tão famosa estampada no ketchup e ainda com o meme queridinho do momento! Fiquei surpresa e muito feliz", disse na ocasião.

Entretanto, com a repercussão de suas falas e atitudes em A Fazenda 15, a marca tirou do ar todas as fotos e vídeos que tinham Cariúcha como garota-propaganda.

O contrato era de um ano, mas antes mesmo da artista entrar no reality show, ambos conversavam sobre uma possível renovação. Apesar disso, fontes da coluna afirmaram que essa não é mais a intenção da empresa.

Isso aconteceu pelo comportamento de Cariúcha no confinamento, ainda mais com as acusações de homofobia contra Lucas Souza. Com isso, essas questões pesaram na avaliação do time de marketing da empresa, ao passo que não concordam com essa postura e discurso.





*Texto de Júlia Wasko

