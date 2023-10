Reprodução/Instagram Cena da série Reis; atores que atuam como figurantes apontam péssimas condições de trabalho





A coluna não para de receber denúncias de maus-tratos por parte do elenco de apoio da série Reis, da Record. Nos novos relatos, os atores dizem que a Casablanca e a Seriella os obrigam a usar roupas sujas e fedidas de suor, além de não haver água à disposição nas gravações de externas sob o sol escaldante do Rio de Janeiro. As produtoras seguem em silêncio sobre as acusações dos prestadores de serviços.







Foram ouvidos cinco profissionais que atuam como figurantes e dublês em Reis, e manteremos suas identidades preservadas para evitar que sofram possíveis retaliações. Mas recebemos fotos, vídeos e mensagens de áudio em que são expostas as péssimas condições de trabalho nas instalações da Casablanca, anexa à sede da Record do Rio de Janeiro.

Recentemente, uma forte chuva tomou a região e os atores precisaram caminhar por um longo trajeto de lama até chegarem ao local em que seriam gravadas as cenas daquele dia. "Aqui não tem carrinho, como é na Globo. Lá, todo mundo, incluindo os figurantes, é transportado por estes carrinhos. Aqui na Record, só os atores famosos, que têm personagens, podem usar. E a gente só se ferra e chega todo sujo na hora de trabalhar", desabafou um.

Nos vídeos abaixo, gravados por atores de Reis, é possível ver o trajeto de lama que eles precisam percorrer até chegar ao ponto das gravações:

Mais denúncias de atores do elenco de Reis: aqui podemos ver a longa caminhada na lama que precisam fazer até a chegada no local de gravações externas pic.twitter.com/z42EmCgJgB — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) October 3, 2023





Mas o ponto crucial da reclamação está nos figurinos que os figurantes que atuam como filisteus na trama bíblica são obrigados a usar. Como há um revezamento de atores nas cenas, não há vestimentas individuais e eles são obrigados a compartilhar as roupas.

Acontece que muitas vezes há cenas que são gravadas pela manhã e início da tarde com um time de atores. Quando esta equipe atinge a carga horária limite de trabalho e precisa ser substituída por outros profissionais, eles simplesmente entregam seus figurinos aos colegas que ficarão a cargo de concluir as cenas.

E como o primeiro time ficou debaixo do sol por horas e transpirou bastante, muitas vezes os figurinos chegam sujos, molhados de suor e fedendo. A produção, segundo os atores ouvidos pela coluna, só providencia novas peças quando as roupas ficam em estados deploráveis e provocam diferenças consideráveis na captação de imagens.

Outro problema apontado por estes figurantes é a falta de bebedouros nas gravações externas. "Quando temos cenas de batalhas, por exemplo, ficamos horas debaixo do sol e só podemos beber água quando alguém da produção lembra de trazer um cooler. E muitas vezes a água chega tarde e é insuficiente para todos matarem a sede de verdade", denunciou outro ator.

Já frisamos aqui na coluna que a Record apenas compra a trama da Casablanca, que é a responsável por todo o processo de produção da série Reis em parceria com a Seriella, e não se envolve em absolutamente nenhuma etapa dos bastidores.

Ontem (2), mostramos aqui com fotos e vídeos a falta de higiene do refeitório onde os figurantes e dublês fazem suas refeições, com fezes de cachorros e pombos sobrevoando o local em busca de restos de alimentos. Assim como fizemos anteriormente, procuramos a Casablanca e a Seriella, mas até agora não recebemos nenhum posicionamento sobre estas reclamações dos atores.