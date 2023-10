Reprodução/Getty Images O ator foi encaminhado ao hospital após passar mal durante um evento de cinema

Na última segunda-feira (4), o ator Kevin Spacey foi levado ao hospital às pressas após sentir seu "braço inteiro adormecer por cerca de oito segundos". O artista já realizou todos os procedimentos médicos, como consultas e exames, e recebeu alta.



De acordo com o jornal britânico The Sun, Kevin Spacey estava no festival de cinema Tashkent International Film Festival quando sentiu seu braço adormecer.

"Hoje, passei por algo inesperado aqui. Estava observando murais extraordinários nas paredes e, de repente, senti meu braço inteiro adormecer por cerca de oito segundos. Eu deixei para lá, mas disse às pessoas que estavam comigo e fomos imediatamente ao hospital", explicou.

Após ser encaminhado ao hospital, o ator realizou uma série de exames. "Tudo está normal. Estou grato por não ser nada mais sério. Mas isso me fez refletir e pensar em como a vida é frágil — para todos nós".

Conforme uma fonte da publicação, "Spacey foi levado ao hospital após preocupações com sua saúde. Ele foi tratado profissionalmente por médicos e pela equipe e concluiu-se que não há problemas com seu coração".

Após ser absolvido de acusações de abuso sexual em julho neste ano, Kevin Spacey utilizou o festival para anunciar seu retorno as telas: "Seus melhores papéis estão por vir".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko