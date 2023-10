Reprodução A novela mexicana será transmitida na plataforma de streaming da Globo

A novela mexicana Rebelde, um fenômeno nos anos 2000, tem sido um grande fracasso de audiência com a reprise no SBT. Mesmo assim, a produção será adicionada no catálogo do Globoplay, mas desta vez com o áudio original e sem cortes.



Aproveitando a turnê do grupo no Brasil, a plataforma de streaming da Globo colocará o título na íntegra no catálogo. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do Globoplay nesta quarta-feira (4), considerada pelos fãs como Dia Mundial do RBD.



"Em pleno Dia Mundial do RBD, eu pensando por que nenhum streaming tem Rebelde sem cortes e com a opção de áudio original... ainda!", publicou.



"Cierro los ojos y ya estoy pensando en #RebeldeNoGloboplay... Sim, é real oficial: Y soy Rebelde! A primeira temporada chega em novembro por aqui", acrescentou.



Nos comentários, os fãs da novela se surpreenderam com a novidade, e agradeceram por colocarem com áudio original e sem cortes, diferente do que foi realizado pelo SBT.



"Meu Deus Globoplay vcs vão abalar demais com Rebelde no catálogo", disse um dos usuários. "Pelo amor de Deus a gente é velho a gente corre o risco de ter um ataque do coração", comentou outro.



