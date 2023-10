Reprodução/Record A equipe do modelo emitiu uma nota após suas falas homofóbicas

A equipe de Yuri Meirelles, peão de A Fazenda 15, se pronunciou após seus comentários homofóbicos contra Lucas Souza. Após a formação da segunda roça, o modelo foi criticado ao chamou o ex-militar de "chupa pau", "putinha barata" e "putinha safada".



O comunicado foi publicado nas redes sociais de Yuri. De acordo com sua equipe, essa nunca foi a intenção do modelo: "Todos nós, familiares e membros da equipe do Yuri, pedimos a atenção de todos para falar sobre o ocorrido. Yuri errou ontem ao debochar de Lucas e depois de chamá-lo da forma que chamou na discussão."

"Pedimos nossas mais sinceras desculpas, em nome do Yuri, a todos que se sentiram ofendidos e principalmente ao Lucas. Mas é importante ressaltar que, em nenhum momento, isso foi a real intenção do Yuri. Apesar da intenção não ter sido essa, ele errou e por isso pedimos desculpas à todos", acrescentou.

A perseguição com o ex-marido de Jojo Todynho já era notória desde os primeiros momentos de confinamento, mas na última madrugada (4), tornou-se ainda mais séria.

O peão foi alvo de comentários homofóbicos e ofensas de Laranjinha, Yuri e Cariúcha. A equipe de Lucas Souza inclusive emitiu um comunicando informando que irão tomar as medidas cabíveis, e a Record irá se pronunciar ao vivo no programa desta quarta-feira (4).

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko