Reprodução/Instagram Preta Gil passou por uma cirurgia para a retirada de um câncer no intestino

"Salvou a minha vida", pontuou Preta Gil ao compartilhar um desabafo e expor algumas fotos usando a bolsa de ileostomia, que fica acoplada em seu corpo e auxilia na eliminação de fezes. A cantora deixou o hospital Sírio-Libânes em setembro após a retirada um câncer no intestino no mês anterior e, desde então vem enfrentando as etapas do tratamento.

No Instagram, a artista escreveu: "Sim, eu uso bolsa de ileostomia e não tenho vergonha de mostrar, pois essa bolsinha salvou minha vida e me deu a possibilidade de me restabelecer de uma cirurgia que retirou o tumor que eu tinha!!! Sei que não é fácil, mas acreditem, sou grata!!!", disse na legenda da publicação postada nesse domingo (1). Confira a publicação:

Nos comentários da publicação, Preta foi ovacionada com frases de apoio que seguem desde o anúncio do tumor, em janeiro: "Você é necessária, meu amor! Te amo! Sua vida é uma missão!", escreveu Thiaguinho. "Linda", elogiou Marina Ruy Barbosa.

Os fãs da cantora também resolveram deixar mensagens para ela: "Bacana você se despir para cobrir a gente de informação!! Amo você!", disse uma. "Também tenho uma ileostomia e sei que salvou minha vida! Mas não estou com essa autoestima toda, não. Obrigada por ser inspiração", afirmou outra.

A ileostomia é uma abertura criada cirurgicamente para desviar o fluxo do intestino delgado. A bolsa que fica acoplada a essa orifício é usada para coletar as fezes, que percorrem um novo caminho. Após uma cirurgia como a de Preta, o fluxo intestinal passa a ser involuntário. Assim, é necessário utilizar a bolsa o tempo todo e esvaziá-la diversas vezes durante o dia.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho