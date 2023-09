Reprodução A amizade das apresentadoras está passando por um momento turbulento

Amigas há décadas, as apresentadoras do podcast Quem Pode, Pod, Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme enfrentam problemas na amizade. A fase de turbulências tem sido um grande empecílio no convívio das duas, que optaram por se afastar. E do jeito que as coisas caminham, não há previsão para que a situação mude tão cedo.

De acordo com o portal LeoDias, a relação de Giovanna e Fernanda esfriou, e amigos próximos das apresentaram afirmam que tudo começou após um episódio do podcast.

Durante uma das entrevistas, Fernanda teria cortado abruptamente uma fala de Giovanna, que ficou claramente desconfortável. As duas ainda tentaram resolver a situação e conversaram, mas as discordâncias persistiram.

Mas em nova atualização sobre o caso, o site afirmou que o afastamento se deu por motivos financeiros. Embora as duas tenham uma sociedade igualitária na divisão de receitas obtidas pelas visualizações do YouTube, Fernanda descobriu que estava ganhando beeeem menos que Giovanna em publicidade no programa.

Giovanna e Fernanda estiveram no casamento de Ronaldo Fenômeno, em Ibiza, na Espanha, e não postaram nenhuma foto juntas. Para aqueles que as acompanham, é algo muito estranho e que reforçou os rumores de um possível distanciamento.



No início de setembro, Fernanda ainda anunciou seu afastamento das redes sociais, justificando estar com um sentimento de angústia: "São tantas informações, tantas referências, tantos conteúdos e tão pouco tempo. A gente fica patinando entre viver e produzir o tempo todo".

Atualização

Após as primeiras informações sobre o afastamento das duas vir à tona, elas reapareceram juntas nos Stories do Instagram nesta sexta-feira (29), negando o rompimento na amizade e debochando da situação.

No vídeo, elas aparecem caminhando juntas, lado a lado, e gargalhando após questionarem se estavam afastadas. Até Bruno Gagliasso, marido de Ewbank, aparece na cena questionando se elas teria feito as pazes.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko