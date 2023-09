Divulgação A cantora comentou mais detalhes de seu novo piercing

Na última terça-feira (26), a cantora Valesca Popozuda fez uma tatuagem para marcar o lançamento de sua nova música, Mó Negoção. A artista aproveitou e ainda trocou seus piercings, um do nariz e o outro íntimo. "Quero saber quem será o primeiro que vai estrear essa joia", disse ela, aos risos, enquanto era tatuada.



No momento em que fazia a tatuagem, Valesca Popozuda se empolgou e trocou os demais acessórios: "Vim fazer a tattoo e acabei me empolgando um pouquinho e renovando os presentinhos: coloquei o piercing no nariz, que eu já tinha um furo, mas estava sem. E claro, renovei a joia da minha preciosa. E que joia!", brincou.

A cantora aproveitar para colocar novamente um piercing no nariz, onde já havia furado, mas precisou retirar para a realização de um exame.

O acessório íntimo não ficou de fora, mas Valesca Popozuda optou por colocá-lo somente em casa, pois já estava atrasada para um outro compromisso. O acessório tem pedras e brilhos, e a cantora aguarda quem será a primeira pessoa a conhecer: "Quero saber quem será o primeiro que vai estrear essa joia".





*Texto de Júlia Wask

