Começou a temporada de vazamentos de nudes em reality shows. E Shayan Haghbin inaugurou a fase dos peladões de A Fazenda 15 após perder completamente o controle da toalha durante o banho na sede. Ele estava enrolado na peça, sem nada por baixo, mas um descuido fez sua proteção escorregar e o deixou completamente nu dentro do confinamento do reality. A cena não passou despercebida pelos fãs.







Páginas especializadas em compartilhar esses momentos safadinhos dos peões no Twitter logo começaram a viralizar o conteúdo. E os comentários de quem assistiu à cena são bem divertidos, incluindo uma análise milimétrica pelo corpo do rapaz e também provocações a Deolane Bezerra, inimiga do iraniano na edição passada do reality show.



"A Deolane deve estar babando", escreveu um internauta. "Agora vou torcer para ele mesmo", comentou outro. "Ele e o Henrique devem estar fazendo isso de propósito", especulou um seguidor, insinuando que o nadador Henrique Martins também esteja tentando provocar a audiência por motivos que a Record jamais exibiria em seus compactos na TV.

Shayan entrou em A Fazenda 15 após disputar uma nova chance pelo Paiol. Ele era um dos favoritos ao prêmio na temporada passada, mas acabou expulso injustamente ao se defender de uma confusão com Tiago Ramos, o descontrolado do reality rural. A Record se arrependeu da decisão e resolveu dar a ele uma nova oportunidade neste ano.

O público, pelo visto, concordou com a decisão da emissora em dar uma nova chance ao empreendedor, que ficou famoso por participar da primeira temporada de Casamento às Cegas, da Netflix. Tanto que ele foi um dos mais votados no Paiol e entrou na briga oficial pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Agora, se você ficou interessado em ver o desatento Shayan deixando a toalha cair, vamos ter que te direcionar para outro caminho. Basta clicar aqui e espiar a cena.