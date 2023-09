Banheiro sujo e orgia: 5 infiéis que tiveram suas traições expostas

Chico Moedas

Ex-namorado de Luísa Sonza, Chico Moedas foi exposto ao vivo no programa Mais Você, da Globo, nesta quarta-feira (20). A cantora revelou que Chico a traiu em um banheiro sujo de um bar no Rio de Janeiro. "Intenso demais é quem larga tudo que prometeu por um momento sujo em um banheiro de bar", explicou. Com a repercussão do caso, o investidor desativou as redes sociais e não se pronunciou até o momento.