Reprodução/Instagram A emissora demitiu o diretor após rumores de um envolvimento com outra funcionária

O diretor Leonardo Nogueira, funcionário da Globo há 25 anos, acaba de ser dispensado pela emissora. No início deste ano, o marido de Giovanna Antonelli estava à frente da novela Fuzuê, mas precisou deixar o projeto após se envolver em uma confusão nos bastidores, que envolve uma acusação de traição à sua mulher com uma atriz que queria um papel em Fuzuê.

O marido de Giovanna Antonelli teria sido chantageado por uma atriz, que exigia um papel na trama em troca do silêncio para não comentar sobre um suposto assédio sexual.

O diretor logo se dirigiu à direção da Globo e mostrou as conversas entre ele e a atriz Carolina Picchi. Na época, Nogueira mostrou prints que apontavam que ele estava sendo vítima de extorsão. Além disso, revelou que teve um breve affair com a mulher, mas jamais teria prometido um trabalho na Globo em troca de sexo, como ela denunciou.

Carolina, inclusive, teria pedido R$ 2 milhões para não denunciá-lo por exigir sexo em troca de um papel em Fuzuê. Entretanto, a emissora não gostou nada do comportamento não profissional de Nogueira e decidiu afastá-lo da função.

Ainda assim, o marido de Giovanna Antonelli procurou a polícia e denunciou a atriz, que chegou a ser presa em flagrante por extorsão e o processou por assédio sexual. O processo segue em segredo de Justiça, e o diretor conseguiu uma decisão no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que proibiu alguns veículos da imprensa de veicular informações do ocorrido.

Atualmente, a atriz Carolina Picchi cumpre medidas cautelares e não pode chegar perto do diretor, e mesmo assim ele não conseguiu uma nova oportunidade na emissora.

À coluna, a emissora reforçou que não comenta episódios que são tratados no Compliance: "Como você sabe, a Globo não comenta casos de compliance e aproveita para reiterar que não tolera nenhum tipo de desvio ético. A empresa mantém um Código de Ética, que deve ser cumprido por todos os colaboradores, em todas as áreas. Tem também uma Ouvidoria pronta para receber quaisquer relatos de violação. Todo relato é apurado criteriosamente assim que a empresa toma conhecimento e as medidas necessárias são adotadas".

Apesar disso, fontes da coluna que trabalham na Globo confirmaram a demissão de Leonardo Nogueira, que deixou a emissora em meio a escândalos.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko