Reprodução/RecordTV Em entrevista à Record, Tiago Leifert entregou o real motivo de ter saído da TV Globo

O passado glorioso de Tiago Leifert em seus 14 anos na Globo também lhe rendeu motivos para não seguir na emissora, tampouco, na TV. O jornalista, que compôs várias atrações de entretenimento na empresa carioca, confessou em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, que jamais imaginou chegar tão longe em sua carreira. Ademais, o comunicador relata a principal causa de seu desligamento na maior rede do país.

Leifert entregou que decidiu deixar a Globo justamente por estar no auge. "Para onde eu vou? Não quero chegar naquele ponto de ser o ranzinza, de falarem: 'O tempo desse cara já passou'. Vou tomar a oportunidade de fazer isso antes de acontecer e não me arrependo", confessou ele, que acha difícil fazer TV aberta, e agora, segue conquistando seu público na internet.

Tiago ainda prosseguiu seu desabafo: "Nunca quis ser famoso, não ligo para ser famoso. Tem suas vantagens? Claro que tem, e a mais legal delas é você nunca se sentir sozinho. Eu odeio me sentir sozinho. Quando você chega num lugar e todo mundo vem conversar com você, é muito gostoso", contou.

E destaca que a parte ruim é ver seu nome envolvido em polêmicas. A exemplo, o que mais o tira do sério é virar fofoca, principalmente, quando suas declarações não entram no contexto correto. "Ninguém é obrigado a gostar de mim", pontuou ele, para citar os que gostam de exercitar o ódio. Mesmo não curtindo seu trabalho, os haters entram em seu perfil, assistem aos seus programas na internet para falar mal.

Por ter sido sempre muito ligado aos mais jovens, Leifert logo percebeu que sua forma de se comunicar estava ficando diferente. Diante disso, passou da área de Jornalismo da Globo para a de Entretenimento. "Foi isso que a gente pegou lá atrás, pegar elementos do entretenimento para ajudar a contar história", constou.

Leifert falou sobre o câncer raro da filha, Lua, o retinoblastoma. Por isso, ele e a mulher, Diana Garbin, estão engajados em uma campanha de prevenção que completa 2 anos.

"A gente vai caçar essa doença. Aonde está essa criança sem diagnóstico? Se eu soubesse do negócio do reflexo branco no olho, eu teria levado a Lua, pelo menos, três meses antes no médico. Porque eu vi o reflexo branco. A Lua nunca trombou nas coisas, mesmo com o tumor muito grande. Ela enganou a gente. E o tumor faz isso, engana a gente", explicou.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho