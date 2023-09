Reprodução A atriz revelou que tomará medidas judiciais para lidar com o ocorrido

Nesta quinta-feira (14), a atriz Tatá Werneck anunciou em suas redes sociais que estava revoltada com perfis fakes que estavam se passando por Clara Maria, sua filha de três anos, para divulgar jogos de azar. "Se vocês continuarem a divulgar esses joguinhos, eu vou processar vocês", disparou.

A humorista ficou louca quando soube que os farsantes utilizavam as fotos da menina para fazer divulgação de jogos de azar. Nos Stories do Instagram, Tatá pediu a ajuda dos fãs para que denunciassem a página.

"Tem um perfil que pega as fotos da Cacá e faz como se fosse um Instagram oficial. A gente não faz Instagram para a Cacá, porque ela é uma criança. Entendo quem faz, mas a gente não faz. Cacá não tem perfil, a gente não faz perfil de filho, tá?", alertou.

"Só que eles estão começando a divulgar aqueles joguinhos no perfil. Com a foto da minha filha. Eu queria avisar que Cacá não tem perfil oficial. Se vocês continuarem a divulgar esses joguinhos, eu vou processar vocês. Apaguem imediatamente. E vamos denunciar essa página, gente. Tá agindo de má-fé. Denunciem essa página", reforçou.

O perfil em questão conta com mais de 199 mil seguidores e usa o nome Clara Maria Vitti. Com isso, Tatá ficou indignada por usarem as imagens de sua filha de apenas três anos para divulgarem jogos.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko