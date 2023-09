Reprodução Neymar vai à Justiça para anular multas referentes às obras para a construção de um lago artificial em sua mansão em Mangaratiba

O famoso lago artificial da mansão de Neymar Jr. segue dando muita dor de cabeça ao atleta. Isso porque o atacante do Al-Hilal e da seleção brasileira entrou na Justiça contra o município de Mangaratiba pra anular as multas ambientais de R$ 16 milhões de seu imóvel na cidade. O processo foi aberto pelo jogador no início de setembro e corre na Justiça do Rio de Janeiro, na Vara Única da comarca da vila.





De acordo com o colunista Diego Garcia, do UOL, a principio, Neymar havia conseguido uma liminar em seu favor na ação. No entanto, a prefeitura entrou com um agravo e conseguiu reverter a decisão.

Os advogados do jogador acusaram vícios ocorridos na qualificação dos autos de infração, dizem que o moço agiu de boa-fé ao transformar um lago de concreto em uma piscina. Por sua vez, Neymar entendeu que houve muita exposição da sitação, pois foi surpreendido pela ampla divulgação televisiva e dos valores de multas em tempo real. Para o atleta, ocorreu o cerceamento de sua defesa no caso.

Os advogados de Neymar ainda mencionaram que o processo foi instaurado de forma leviana e sem provas, pelo fato de ele ser uma pessoa famosa e que daria mídia.

"As investigações foram concebidas em razão da tamanha espetacularização midiática aderida ao caso, unicamente pelo envolvimento de Neymar, que é atleta mundialmente conhecido, pois é notório que uma mera reforma de piscina não seria capaz de tamanha autuação do órgão municipal, sem qualquer evidência concreta", declararam na ação.

Os representantes de Neymar dizem que não existem provas que confirmem o potencial poluidor da obra de sua piscina e nem a eventual ocorrência de danos ambientais. "O município se pauta em suposições e imagens cortadas de vídeos Reels de mídias sociais, os quais são editados e não podem substanciar, minimamente, o que ocorreu no local", defendem os advogados do camisa 10 da seleção.

O caso

O lago artificial da mansão de Neymar em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, foi interditado em junho desse ano, em uma ação conjunta da prefeitura da cidade com a Polícia Militar Ambiental, a Polícia Civil e agentes do Grupamento de Proteção Ambiental. A ação foi movida após denúncias nas redes sociais que mostravam uma grande obra sem autorização ambiental na mansão do jogador.



Segundo a Prefeitura, diversas infrações ambientais foram realizadas, como desvio de curso de água, captação de água em rio sem autorização, captação de água para lago artificial, terraplanagem, escavação, movimentação de pedras e rochas sem autorização e aplicação de areia de praia sem autorização ambiental. Embora tenha sido interditado, Neymar inaugurou a obra e chegou a mergulhar no lago.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta.