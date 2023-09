Reprodução O humorista abriu o jogo sobre polêmicas envolvendo os colegas de trabalho

O humorista Carlinhos Aguiar relembrou alguns problemas que enfrentou com colegas de trabalho do SBT. De acordo com o ator, Mara Maravilha tentou prejudicá-lo na emissora de Silvio Santos, e afirmou que foi ele quem tirou Liminha da cadeia, mas nunca recebeu um agradecimento pela atitude.



Em entrevista ao canal Intervenção, de Roger Turchetti, o humorista explicou: "Tem pessoas que nascem pra fazer o bem e outras que nascem pra procurar o mal. Teve um dia que ela [Mara] falou: 'Eu vou sentar no seu lugar no programa'. Eu nunca fiz nada demais, e tentou me prejudicar de uma forma que é inacreditável o que ela fez".

Carlinhos aproveitou para negar que tinha agredido Mara Maravilha nos bastidores da emissora. "Se isso fosse realidade, eu teria ido pra Lei Maria da Penha, nem minha mulher teria aberto a porta de casa pra mim. Sorte que tem testemunhas, tem fitas gravadas, minha sorte é essa, se não eu teria sido ferrado", acrescentou.

Em relação ao Liminha, o ator ressaltou que não tem boas lembranças: "É uma pena. O Liminha eu conheço há muitos anos. É um cara que, no que eu pude ajudá-lo eu ajudei, mas nunca imaginei que ele fosse um cara do mal, que pensasse só nele, que era egoísta e que estava querendo ver como você tava para te derrubar de alguma forma. Já tirei o Liminha da cadeia, já levei o Liminha pra casa, sem dinheiro, já ajudei em muita coisa", pontuou.

*Texto de Júlia Wasko

