Reprodução O comentarista se envolveu em uma confusão e foi demitido





A CNN Brasil acaba de demitir o comentarista Kléber Gladiador. Contratado em julho para integrar o recém-lançado Domingol com Benja, apresentado por Benjamin Back, o ex-jogador de futebol foi flagrado por câmeras de segurança agredindo um homem e uma mulher em um posto de gasolina. A mulher em questão era funcionária do estabelecimento, e também acusou o agressor de cometer homofobia.



Em nota enviada à coluna, a CNN Brasil confirmou a demissão do comentarista. "Em decorrência dos fatos recentes envolvendo o ex-jogador Kléber Giacomazzi de Souza Freitas, conhecido como Kléber Gladiador, a CNN Brasil informa que o comentarista esportivo não participará mais como convidado da atração semanal Domingol com Benja", disse o canal de notícias.

🚨GRAVE: Ex-jogador Kleber Gladiador agride funcionários de uma loja de conveniência na Zona Oeste de São Paulo. pic.twitter.com/kf1dwMsQc3 — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) September 12, 2023





A confusão aconteceu em um posto de combustíveis da Zona Oeste de São Paulo. Conforme o boletim de ocorrência, a agressão teria ocorrido na madrugada do dia 3 de setembro. Outra mulher que estava no local o acusou de agressão e homofobia, e gravou o ex-jogador discutindo com um homem.

"Tá discriminando a sapatão. Discrimina aí a sapatão, seu coxinha do caralho. Vai lá discriminar sapatão, ó... Vou gravar mesmo. Lindão, né? Homofóbico. Sua conta vai chegar, parceiro. Dá um tchau aí. Veio bater em mulher, né?", disse no vídeo.

"Você bate em mulher, né? Lei Maria da Penha, hein, filho da puta. Aqui meu braço pra você, ó, filho da puta. Meu braço pra você, seu vagabundo", acrescentou.

Por fim, o caso foi registrado como lesão corporal Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e só veio a tona nesta semana. No Instagram, Kleber afirmou que agiu em legítima defesa e não agrediu qualquer funcionário do estabelecimento, indo contra inclusive as imagens divulgadas.

"Diante das diversas matérias publicadas por diversos sites e notícias nas redes de televisão, diferentemente do veiculado, no último dia 03/09 fui agredido por 3 pessoas e apenas me defendi das agressões que sofri, sejam elas físicas e/ou morais. Em nenhum momento agredi qualquer funcionário(a) do estabelecimento, inclusive nos vídeos veiculados inexiste, da minha parte, qualquer agressão ou tentativa. Os fatos não foram tal como ditos ou veiculados e irei provas às autoridades, assim que for intimado a prestar esclarecimentos, apresentarei a minha versão do que realmente ocorreu, agi em legítima defesa e tenho testemunhas que corroboram com a minha versão dos fatos", defendeu.