Reprodução O folião pediu sua amada em casamento durante o evento

O amor chegou até o festival Sauípe Weekend! No último dia de evento, um folião do Distrito Federal surpreendeu sua namorada e a pediu em casamento em pleno palco Beach Party. Durante o show do DDP Diretoria, realizado na Costa do Sauípe, na Bahia, o casal deu mais uma passo no relacionamento.





O grupo observou o namorado pedindo a mão da companheira na plateia e chamou o casal para repetir a cena romântica ao lado deles. Apesar do nervosismo, o "sim" aconteceu!

"Lá em cima ele travou, quase precisamos colocar o namorado de joelhos (risos)!", brinca Digo, vocalista do DDP Diretoria. "Queremos convite para tocar na cerimônia! Já fizemos mais de 30 casamentos e todos duram até hoje. Este foi o nosso primeiro pedido, foi uma emoção enorme. Jamais vou esquecer o Sauípe Weekend!", celebra.

O noivo, Rafael Siqueira, conheceu a amada, Juliana Ramos, em uma festa há sete meses. Apaixonado, o folião planejou o pedido às escondidas e contou com uma "cúmplice".

"Foi uma situação armada. Combinei com uma amiga dela que veio conosco. Queria ter pedido no show de Bell Marques porque ela é fã dele, mas estava muito cheio. Era para ser aqui!", comenta o namorado.

"Estava esperando, ele demorou (risos)! Ele parecia estranho, mas aceitei na hora! Sauípe Weekend entrou para a nossa história!", vibra a noiva.

O Sauípe Weekend reuniu os principais expoentes da música baiana e brasileira nos dias 7, 8 e 9 de setembro. Passaram pelo complexo hoteleiro da Costa do Sauípe artistas como Bell Marques, Durval Lelys, É o Tchan, Xanddy Harmonia, Rafa e Pipo, Banda Eva, Xand Avião e Timbalada.