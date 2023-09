Reprodução A emissora teve uma leva de demissões

Na última segunda-feira (11), a Record do Rio de Janeiro sofreu mais uma nova leva de cortes em seu quadro de funcionários, atingindo diversas áreas da emissora. Na lista das demissões, constam cerca de 20 pessoas, incluindo Vicente Freitas, irmão de Fabiano Freitas, ex-presidente da afiliada.



De acordo com o NaTelinha, a Record informou que a decisão é um corte de custos para enfrentarem a retração publicitária no mercado do Rio de Janeiro e reverter prejuízos na operação.

Além disso, a lista de funcionários fora da emissora inclui editores, supervisores, locutores e cinegrafistas. Na sexta-feira (8), a Record Rio já havia dispensado cinco jornalistas, mas parece que os cortes estão longe de acabar.

Esses cortes foram antecipados, pois o diretor de jornalismo da Record, Luiz Piratininga, entraria de férias na segunda-feira e deveria ficar responsável pela comunicação de seus funcionários.

*Texto de Júlia Wasko

