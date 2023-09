Reprodução A influenciadora comentou sobre o fim do relacionamento

Após a coluna anunciar com exclusividade que o relacionamento de Rafa Kalimann e Antônio Bernardo Palhares chegou ao fim , a influenciadora comentou sobre seu namoro nas redes sociais. "Sem posse e sem egoísmo", revelou, confirmando a separação.



Nos Stories do Instagram, a ex-BBB explicou que estava conversando com o ex-namorado pelo telefone: "Aprendi que dentro de um amor maduro cabe, antes de mais nada, o desejo e a vontade de ver o outro feliz. Sem posse e sem egoísmo, num lugar de cuidado mesmo".



"E eu amo muito o Antônio. Eu amo muito ele. Ele é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. Isso é unânime, tá?. Todas as pessoas que conhecem esse homem podem falar como ele é doce, gentil, generoso. Ele é incrível. Ele é um ser humano muito evoluído. Muito admirável.", desabafou.

"E eu tenho um lugar em mim, que eu comecei a prestar muita atenção em relação a isso, que o não conseguir estar presente, me fazer presente e ser completa como eu sei que eu posso ser. E isso não tá no lugar de cobrança, tá? Nem dele, nem da minha família. É um lugar muito pessoal, é uma cobrança muito íntima minha. Me gera culpa, e eu preciso olhar pra esse lugar com muita atenção", explicou.

"Então vocês veem, não é surpresa pra ninguém que eu literalmente não tenho conseguido estar presente, me fazer presente em absolutamente tudo. Isso envolve trabalho, estudos, família, que é justamente a família o lugar de maior cobrança pessoal e é justamente por eles que eu preciso me dedicar", completou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko