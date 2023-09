Reprodução A atriz revelou detalhes íntimos de momentos com seu marido

Durante sua participação no programa Sobre Nós Dois, do GNT, a atriz Flávia Alessandra expôs sua intimidade com o marido Otaviano Costa. De acordo com a atriz de novelas da Globo, os dois praticam "golden shower", que consiste em urinar no parceiro durante o sexo.



Na atração, Otaviano questionou se a apresentadora Sabrina Sato também tinha fetiches diferentes: "Você faz cocô na frente do seu boy?". Sabrina Sato respondeu: "Cocô, não". Flávia Alessandra opinou: "Tem gente que faz, eu não acho saudável".

Após isso, Sabrina disparou: "Xixi, eu até faço". E Flávia ressaltou: "Xixi, claro, eu faço nele, inclusive! Agora, cocô, não!". Otaviano riu com a confissão e revelou o nome d prática: "Golden shower".

A apresentadora caiu na risada e mostrou-se surpreendida com a revelação de Flávia. "A Flávia Alessandra tá me surpreendendo a cada dia. Ela é uma rainha de verdade, real oficial. É impressionante", comentou.

Por outro lado, o casal demonstrou que não sente vergonha alguma do fetiche. "Você gosta", provocou a atriz. "Você falou isso? ‘Você gosta’? Tá bom, eu gosto", confessou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko