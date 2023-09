Divulgação Xanddy Harmonia foi uma das atrações do Sauípe Weekend





Xanddy Harmonia puxou um trio elétrico na segunda noite de shows do Sauípe Weekend, realizada nessa sexta-feira (8), e deu uma ordem expressa à sua equipe: informar aos jornalistas presentes que perguntas sobre sua filha, Camilly Victória, estavam terminantemente proibidas. A informação foi repassada à imprensa que estava no local, incluindo este colunista que vos escreve.





A decisão do cantor, segundo sua equipe, é que este se tornou praticamente o único assunto de interesse da imprensa desde que a sexualidade de Camilly veio à tona, incluindo a relação com sua nora, Daze, e os conflitos que surgiram desde o início do relacionamento das duas. E Xanddy não quer falar da intimidade de sua família.

Mas mesmo com as proibições, Xanddy conversou rapidamente com a gente e não deixou de citar o relacionamento com seus filhos, e lembrou da época em que os dois eram crianças e o acompanhavam em diversos shows que fazia quando era vocalista do Harmonia do Samba.

"Ao mesmo tempo que rola o desejo de ter eles perto de mim, eu sinto um orgulho muito grande de saber que os meus filhos estão criados, que estão independentes. E quando podem, não é sempre, eles vêm e estão comigo em algum evento, me ajudam muito", disse o cantor, que vê o crescimento e sucesso dos filhos como uma realização dele e de sua mulher, Carla Perez.

Atualmente, Camilly e Victor se envolvem com a rotina musical do pai de uma maneira diferente. Se no passado as crianças se jogavam nas coreografias, hoje a participação na vida musical de Xanddy é mais profissional.

"O Victor, apesar de estudar e fazer as coisas dele, mas quando ele está comigo na estrada às vezes ele meio que se envolve com a turma da produção, isso acontece muito quando tem show lá fora, nos EUA. E Milly também. Musicalmente ela se envolve. Às vezes ela dá um pitaco no repertório, diz o que achou legal e o que não achou. Ela, inclusive, estudou Produção Musical, ela é formada em Music Production, e aí, meu irmão, ela sabe muita coisa. Aí ela vem dando umas dicas do que tem que melhorar", comentou.

Xanddy se apresentou no Pranchão, trio elétrico que circulou pelas dependências da Costa do Sauípe e conduziu o público até a entrada da Arena, onde Xand Avião e Bell Marques fizeram seus shows pela madrugada, encerrando o segundo dia de festa no Sauípe Weekend.