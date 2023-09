Divulgação Atriz Evelyn Montesano, de Terra e Paixão, é premiada no Fama e Destaque Awards 2023

A atriz Evelyn Montesano, que contracenou ao lado de Gloria Pires na novela Terra e Paixão, da Globo, foi uma das ganhadoras do Fama e Destaque Awards 2023. A moça foi premiada na categoria Atriz em cerimônia luxuosa apresentada por Viviane Alves, realizada na Mansão Victória, em São Paulo.

Montesano faz aparições esporádicas em novelas da Globo. Sobre ter ganho o Fama e Destaque Awards, a atriz comenta que o prêmio é uma grande honra:

"Venho de uma família onde ninguém trabalha com televisão e nem com nada ligado ao audiovisual. Sempre fui a diferentona por querer seguir esse caminho. Comecei do zero, lutei e ainda luto para conquistar bons papéis e sempre busco boas oportunidades de mostrar o meu trabalho. Só tenho a agradecer", disse.

O Fama e Destaque Awards é o terceiro prêmio da carreira da atriz, que também já foi convidada de honra, no ano passado, do LABRFF (Los Angeles Brazilian Film Festival), o Festival de Cinema Brasileiro, que acontece anualmente em Hollywood, Los Angeles e propaga a cultura brasileira, por meio da apresentação de produções audiovisuais, feitas por profissionais brasileiros e que são exibidas para o público em geral, na capital mundial do Cinema.