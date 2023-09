Reprodução/Instagram A youtuber fez uma publicidade com as últimas polêmicas envolvendo seu nome

A youtuber Dora Figueiredo tornou-se um dos assuntos mais comentados na última semana após relatar os problemas que enfrentou ao reformar seu apartamento alugado. A influenciadora fez uma publicidade um tanto quanto criativa, incluindo todas as polêmicas em que esteve envolvida.



Em um vídeo publicado em seu Instagram, a youtuber aparece no stand do TikTok no The Town: "Aconteceu mais um capítulo na minha história e eu vou contar hoje pra vocês que eu assinei o meu novo contrato e vou mostrar tudo sobre o meu novo lar".

"Eu vim morar no TikTok. Vem ver como tá simplesmente maravilhoso. Meu Deus. Prepararam até uma cesta de café da manhã pra mim. Vamos conhecer tudo?", completou.

"Ganhou tudo! @dorafigueiredo encontrou seu lar doce lar: o Lounge dos TikTokers no #TheTown2023", escreveu na legenda

Para quem não se lembra, em 2020, a youtuber recebeu uma cesta de café da manhã e compartilhou com os seguidores que estava comendo. O problema? A cesta não era dela, e sim de sua vizinha, e o caso gerou inúmeras críticas.

Já nos últimos dias, Dora voltou aos holofotes quando compartilhou que reformou completamente o apartamento alugado em que morava. Quando soube que o valor iria aumentar, a influenciadora se desesperou e contou aos seguidores tudo.

A questão é que essa não foi a primeira vez que ela enfrentou problemas com imóveis, e há alguns anos foi processada. A locadora em que Dora havia fechado contratado foi surpreendida com o rompimento de contrato após dias, pois a youtuber não conseguiria realizar as reformas no apartamento alugado.

*Texto de Júlia Wasko

