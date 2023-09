Reprodução O cantor deixou um recado para os fãs do reality show

O cantor Leno Maycon Viana Gomes, mais conhecido como Nego do Borel, foi expulso de A Fazenda 13 após ser investigado por estupro de vulnerável. Quase dois anos depois, o artista usou seu Twitter para alertar seus seguidores sobre a produção do reality show: "Não confiem em ninguém da produção desse reality".



Na rede sociais, Nego do Borel foi direto e reto em relação a sua opinião sobre a produção de A Fazenda. Mesmo sem citar o nome do programa, internautas entenderam do que se tratava sua publicação.

"Não confiem em ninguém da produção desse reality! NINGUÉM!!!! Dei o papo!", disparou.

Nos comentários, usuários do Twitter não gostaram das acusações e relembraram os problemas que Nego do Borel enfrentou no confinamento. "Amore vc foi expulso com justa causa. Sossega", escreveu um. "Oxe, nem moral tu tem pra falar isso", expressou outro.



Entretanto, outros perfis concordaram com o cantor e confirmaram as interferências: "Nós sabemos disso. Não temos vergonha na cara mesmo e assistimos sabendo que vamos ser manipulados e que passaremos muita raiva. Ninguém acha que esse programa tem credibilidade... mas a gente assiste mesmo assim".

Nao confiem em ninguém da produção desse reality!

NINGUÉM!!!!



Dei o papo! — Nego do Borel ✊🏾 (@NegodoBorellofc) September 8, 2023

Nego do Borel entrou no programa da Record já com um grande público contra sua participação, mas durante o confinamento conseguir arrumar mais problemas.



Após inúmeras polêmicas fora do reality, o cantor foi acusado de estuprar a modelo Dayane Mello. Os dois se aproximaram com o passar dos dias, e em determinada noite Nego do Borel forçou relações com ela sem o seu consentimento.

Dayane estava visivelmente bêbada e nas imagens é possível vê-la dizendo para parar. Com a repercussão do caso, a Record optou por expulsar o cantor, que acabou sendo investigado por estupro de vulnerável.

