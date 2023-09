Reprodução/Instagram O casal formado do reality show anunciou o fim do relacionamento

O relacionamento de Victoria Macan e Murilo Dias, formado no reality show A Grande Conquista, chegou ao fim. O casal formado após a ex-Brincando com Fogo trair seu noivo com o ex-Soltos em Floripa anunciou o término do namoro nas redes sociais.



Em seu Instagram, Victoria publicou um Stories com a notícia: "Oi pessoal! Em respeito aos nossos FC's, aos MuVic, e também a todas as pessoas que torceram por nós e nos deram forças e carinho, gostaria de dizer que eu e o Mu, não estamos mais juntos como um casal. Não teve nenhum tipo de desentendimento, sempre nos respeitamos muito e sempre fomos leves um com o outro, estamos apenas em fases, projetos e sonhos diferentes".



"E nosso carinho um pelo outro, continuará para sempre. Enfim, peço para que respeitem essa decisão e não fiquem nos pressionando, pois é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para assimilar... obrigada por todo amor que recebemos de todos vocês que gostam da gente. Com muito carinho, agradeço de coração pelo apoio sempre, e espero poder contar com esse apoio de vocês também nesse momento", concluiu.

Já Murilo também desabafou sobre o fim do relacionamento. "Boa tarde família, que seja abençoada!! Não sou muito de falar sobre minha vida pessoal, mas em respeito e carinho que todos tiveram com a gente, eu e Vic não estamos mais juntos. Pra adiantar, e não ter pessoas supondo coisas, não teve nada de errado", explicou.



"Conversamos e decidimos que assim seria melhor pra ambos. Estamos trilhando caminhos diferentes, e peço que respeitem o momento por favor só queremos seguir em paz. Tenho maior respeito e consideração por ela, mulher foda, tem o mundo todo pra conquistar. Desejo muito sucesso e felicidade... Desde já agradeço o carinho e torcida de todos, vcs são fodas. Fiquem em paz e ótimo fds", escreveu.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko